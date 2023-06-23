Silivri Belediyesi'nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Silivrili gaziler ve eşleri Şehitler Diyarı Çanakkale’yi gezdi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladığımız 2023 yılına özel gerçekleştirdiği etkinliklerine devam ediyor.

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale Gezisi kapsamında Silivrili gaziler ve eşleri Şehitler Diyarı Çanakkale’yi gezdi. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan gezide gazilere Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Basın, Halkla İlişkiler ve Kültür Müdürü Eren Ermiş eşlik etti.

Etkinlikte Çanakkale’nin kültürel ve dini yapıları olan; Kilitbahir Kalesi, Mecidiye Tabyası, Namazgâh Tabyası, Koca Seyit, Abide, Seddülbahir Köyü, Alçı Tepe Köyü Hastane Müzesi, Bigalı Köyü Atatürk Evi, Kırmızı Sırt, Kanlı Sırt, Albayrak Sırtı, Conkbayırı, Şahindere Şehitliği, Bomba Sırtı ve 57. Alay Şehitliği ziyaret edildi.

YILMAZ: “GAZİLERİMİZ ŞEHİTLERİMİZİN MİRASÇILARIDIR”

Gezi sırasında gazilere hitaben bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bugün bu toprakları vatan yapan, Çanakkale’yi geçilmez yapan asil ruhları anmak için, onlara Fatihalar okumak için, onları yad etmek için, onların mirasçıları olan siz kıymetli gazilerimizle beraber Çanakkale’mizdeyiz. Sayın Kaymakamımızla beraber sizlerle bir arada olmaktan, aynı havayı teneffüs etmekten büyük bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çanakkale’yi geçilmez yapan; bu milleti ve bu devleti var eden, bu toprakları vatan yapan bütün kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ne diyor Akif? ‘Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.’ Ben Peygamberimizin komşusu olan bütün şehitlerimizi bir kez daha minnetle saygıyla yad ediyor, hepinize en kalbi duygularımla sevgilerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.