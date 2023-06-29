Masa Tenisi Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, eski sporcusu Simay Kulakçeken ile yeniden sözleşme imzaladı.BURSA (İGFA) - 2015-2021 yıllarında Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyen ve kulübün elde ettiği önemli başarılarda ekipte yer alan genç sporcu tekrar takıma döndü. 1999 doğumlu sporcu, Fethiye Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle sözleşme imzaladı. İma töreninde Bursa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Ünlü ve Kulüp Müdürü Onur Özdemir de yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor ile ETTU Cup şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi ikinciliği, Süper Lig ve Türkiye Kupası ikinciliği yaşayan Simay Kulakçeken, yeniden Bursa Büyükşehir Belediyespor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Milli Takım'da da forma giyen başarılı sporcu, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için elinden geleni yapacağını belirtirken, kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi. Simay Kulakçeken, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un ardından 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe forması giyerken, geçtiğimiz sezon ise İspanya'da oynadı.