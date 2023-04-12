Eczacıbaşı’nın başarılı liberosu Simge Aköz, Igor Gorgonzola Novara maçı sonrası finale çıktıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Umut ediyorum çok güzel bir final maçı olacak” dedi.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Müsabakanın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Simge Aköz, “Deplasmanda zorlu atmosfer vardı. O atmosferde de aslında biraz baskıyı hissedip 3-2’lik mağlubiyet aldık. Ama aslında bizim oyunumuz buydu. Bugün bunu yansıttığımıza inanıyorum. Ara sıra inişler çıkışlar olur ama bugün çok güzel bir takım oyunu vardı ortada, güzel bir konsantrasyon vardı. Torino’dayız çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

“İyi bir maç ortaya koyduğumuzun inancındayım”

Turuncu-beyazlıların başarılı liberosu, hedeflerine adım adım gittiklerini aktararak şunları söyledi:

“Eczacıbaşı’nın hedefi her zaman şampiyonluktur. Bu stresi kendi üzerimizden atarak, aynı zamanda adım adım ilerleyerek daha iyi bir maç ortaya koyduğumuzun inancındayım. Bu takıma güzel yansıdı, finali garantiledik. Umut ediyorum çok güzel bir final maçı olacak.”