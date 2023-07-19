Simge ve Ozan Bayraşa imzalı “Çapkınca” herkesin diline dolanırken, Yonca Evcimik’in şarkının nakaratı için yaptığı koreografi viral oldu. Evcimik dansıyla sosyal medya platformlarında bir akım oluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Simge ve Ozan Bayraşa’yı bir kez daha bir araya getiren “Çapkınca” listelerde yükselişini sürdürürken Yonca Evcimik’ten de danslı bir destek geldi.

Yonca Evcimik şarkı için hazırladığı eğlenceli koreografiyi sosyal medyada paylaştı. Büyük ilgi gören koreografi şimdiden TikTok ve Instagram’da popüler oldu. Yonca Evcimik’in Çapkınca’nın nakaratında yaptığı dansla birçok video çekildi.

21 Temmuz Cuma akşamı İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek olan Simge, Ozan Bayraşa ile yaptıkları “Çapkınca” için “Bence yazın değil her dönemim hiti budur!” dedi.