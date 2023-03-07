İstanbul'da Havalimanı'nda satılan bir simidin 'personel indirimli' fiyatı sosyal medyada gündem oldu. Havalimanı'nda çalışan bir vatandaş paylaştığı videoda, canının simit istediğini söyleyerek simit almaya gittiğini ve simidin indirimli fiyatının 97 lira 50 kuruş olduğunu söyledi.

İstanbul'da bir Havalimanı'nda simit almaya giden vatandaş, simidin fiyatını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Üstelik aldığı simidin personel indirimli olduğunu belirten vatandaş, buna rağmen 97,5 TL ödediğini söyledi.

"ŞAKA GİBİ ŞU SİMİT 97,5 TL"

Simidi aldıktan sonra şaşkınlığını gizleyemeyen Havalimanı çalışanı, o anları ise videolu bir şekilde paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan videoda tepkisini dile getiren vatandaş, "Bir simide personel indirimli olarak ne kadar ödemiş olabilirim? Şu simit 97,5 TL. Şaka gibi değil mi? Gerçekten şaka gibi" ifadelerini kullandı.

"CANIM BİR SİMİT İSTEDİ"

Videoda canının simit çektiğini ve almaya gittiğini söyleyen Havalimanı çalışanı, "Arkadaşlar şimdi Havalimanı'nda mesaideyim. Canım bir simit istedi. Ve gittim simit aldım. İçi sucuklu kaşarlı dopdolu diye geçen simit. Personel indirimli olarak ne kadar ödemiş olabilirim? 97,5 TL ödedim" şeklinde şaşkınlığını dile getirdi.

"SİMİT OLMAK VARMIŞ ÜLKEDE"

Sosyal medya kullanıcıları da olayla ilgili fikirlerini videonun altında belirttiler. Bir kullanıcı "Simit zengin besinidir" derken, başka bir vatandaş ise, "Simit olmak varmış ülkede, ne kadar değerli" ifadelerini kullandı.