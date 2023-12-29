Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Odası, yeni yılla birlikte simit fiyatlarına yüzde 25'lik bir zam yapma kararı aldı. Bu kararla birlikte, Bursa genelinde daha önce 10 TL olarak uygulanan simit fiyatı, 1 Ocak 2024 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 12,5 TL olarak belirlendi.

Oda tarafından yapılan açıklamada,

"Hatırlarsınız, son aylarda gelen fiyat farkları simit fiyatlarımızı 12.50 TL. 'ye çıkarırken esnaf bütünleşmesi olduğunu ve tüketicimize en iyiyi sunmanın gayreti önceliğimizin tüketici içerisinde her türlü mücadelemizi sürdürdüğümüzü ifade etmiş ve fiyat artışı yapmanın hoşnutsuzluğunu sizlerle paylaşmıştık...

Ancak, takdir edersiniz ki özellikle son altı aydır piyasada yaşanan fiyat artışları bizleri de oldukça büyük sıkıntılarla karşı karşıya getirmiştir....

Başta un, susam, tahin, yağ, elektrik ve doğalgaz vb. olmak üzere ana giderler arasında yer alan artışlar, toplu iş sözleşmeleri dolayısıyla işçilik ücretlerindeki yükselişler ve kiralardaki önlenemeyen yukarı bazlı hareket maliyetlerimizi artırmış ve simit, poğaça, börek, yufka vb. ürünlerde bir fiyat düzenlemesi yapmayı zorunlu hale getirmiştin

01.01.2024 PAZARTESİ gününden itibaren bugüne kadar 10.00 TL.'den satılan 100 gram simit

12.50 TL. 'den satılacaktır.

Buradan kamuoyuna bir çağrı yapmak istiyorum.

Simit, küçük, büyük hepimizin zaman zaman belki de en temel gıda maddelerimizden biri...

Esnafımız, bu temel gıda maddesini l 'hijyenik ortamlarda ve hijyen kurallarına uygun olarak üretme konusunda" bilgilendiriliyor, eğitiliyor... Dolayısıyla, kayıt dışı çalışan ve merdiven altı imalat yapanları engellemek için büyük çabalar veriyoruz. Halkımıza daha sağlıklı ve hijyenik şekilde hizmet verebilmek için. Halk sağlığı ile oynanmama konusunda Belediyemiz ile birlikte özen gösteriyoruz.

Lütfen, hijyen kurallarına uymayan ürünlerin satılmasına izin verilmesin...

Ve, esnafımızın, fiyat konusu da dahil olmak üzere, elini taşın altına koyduğu "tüm uygulamalarımıza" toplumumuzun tüm kesimlerinden destek bekliyoruz...

Gelin, Artun Ünsal hocamızın dediği gibi 'I susamll halkanın tılsımını" bozmayalım." denildi.

Ve, Sait Faik'in şu sözünü asla unutmayalım: "Hiçbir kahvaltı simit ile çayın yerini tutamaz"