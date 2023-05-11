Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini ardından gözler Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'a çevrildi. Gazeteci İsmail Saymaz Sinan Oğan'ın adaylıktan çekileceği ile ilgili paylaşımına yanıt veren Oğan, "Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Antalya'daki programını iptal etti.

Gazeteci İsmail Saymaz Sinan Oğan'ın adaylıktan çekileceği ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

İsmail Saymaz'ın paylaşımına Oğan'dan cevap gecikmedi.

"Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Oğan paylaşımında, "Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul'dayım. Haber Türk Tv'de. Yarın Ankara'da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara'da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.

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