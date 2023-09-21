2004 yılından bu yana birçok alanda kamulaştırma gerçekleştirilen, yolları ve meydanlarını genişletilen Sındırgı ilçesinde Kültür Caddesi üzerinde çalışmalar sürüyor.

Turizm alanında son yıllarda adından sıkça söz ettiren ve çağın şartlarına ayak uydurmaya çalışan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalar hızla devam ediyor. Demirci bağlantı yolu, 20’ye yakın kırsal mahalle yolu ve termal otel güzergâhında bulunan Kültür Caddesinde 1946 yılında Sındırgı Belediye meclisi tarafından alınan kamulaştırma kararı 2007 yılında Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından hayata geçirildi. Vatandaşlarla karşılık uzlaşma ile cadde üzerinde bulunan 16 adet ev ve dükkân yıkılarak 3 metre genişliğindeki cadde 12 metreye çıkarıldı. Yöre mimarisine uygun bir düzenleme ile cadde daha güzel bir hal aldı. Yol ortasında kalan bina yıllar sonra mahkemenin sonuçlanması ile birlikte vakit kaybetmeden yıkıldı. Kazaların yaşandığı, trafiğin sıkıştığı ve kimilerinin otoparka çevirdiği alan yola dâhil edildi.

Tüm kurumlarla eş zamanlı örnek çalışma

Son binanın da yıkılması ile birlikte cadde üzerinde alt yapı çalışmalarına başlandı. Doğal Gaz, jeotermal hat, içme suyu ve yağmur hattı, elektrik hatları eş zamanlı olarak yenileniyor. Tüm kurumların eş zamanlı ve koordineli çalışması da örnek teşkil ediyor.

Alt yapının hızlı bir şekilde tamamlanarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilecek sıcak asfalt ve çevre düzenlemesi ile caddeye prestij kazandırılacak. Her gün yüzlerce aracın geçtiği ve binlerce inşasın kullandığı cadde ilçenin prestij caddelerinden biri halini alacak.

Kamulaştırma çalışmalarının bittiği ve alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte ilçenin dört ana arterinden biri olan Kültür Caddesinin de ilçenin çehresini değiştirecek bir şekilde yapılacağını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Sındırgının dört ana arterinden en güzellerinden birisi Kültür caddesi. Bu cadde üzerinde özellikle Rumlardan kalan çok güzel binalar var 1945’li yıllarda alınan kamulaştırma kararını uygulamak otuz tane binayı yıkarak dört metre den bu caddeyi on iki metreye çıkarmak bize nasip oldu. Alt yapı çalışmalarını tamamen düzelterek ve üzerine Büyükşehir desteği ile sıcak asfalt atıyoruz. Sındırgı kültür caddesini bir prestij caddesi haline getiriyoruz “ dedi.

Cadde sonunda hatıralar canlanıyor

Hayırsever vatandaşlar işbirliği ile Sındırgı Belediyesi tarafından yapılan Hatıralar Çeşmesi de Kültür Caddesinin bitiminde resimlerle hatıraları canlandırıyor. İlçe merkezine 16 km uzaklıkta bulunan Aslandede mahallesinden getirilen tatlı su bu çeşmede hatıralarla buluşuyor. Su doldurmaya gelen vatandaşlar bir taraftan da geçmişten günümüze Sındırgı’yı tanıyor.