Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Dedeler kırsal mahallesinde dün öğlen saatlerinde iki kadın arasında subaşında çıkan tartışma eşler ve çocuklar arasında silahlı kavgaya döndü, 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de ağır yaralandı.

Gündüz başlayan tartışma köy kahvesine taşındı. Dedeler Mahallesi muhtarı Mehmet Ali Öztürk (53) aynı mahallede ikamet eden yakınları olan O.Ö (55) ve M.Ö (23) isimli şahıslarla su meselesi sebebiyle sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi ile birlikte M.Ö isimli şahıs yanında bulunan av tüfeği ile köy kahvesi önün rastgele ateş açtığı Mehmet Ali Ö., kardeşi H.Ö(50) ve H.İ.Ö’ü(33) yaraladığı öğrenildi. Olayla ilgili yaşanan güvenlik kamerasına yansıdı.

Hüseyin Öztürk (50) kaldırıldığı Sındırgı Devlet hastanesinde hayatını kaybederken, mahalle muhtarı M.A.Ö ve H.İ.Ö. ise Sındırgı Devlet Hastanesinde ön müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan muhtar Öztürk’ ün tedavi sürecinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. H.Ö. otopsi sonrası Dedeler Mahallesinde toprağa verildi.

Şüpheli M.Ö ve O. Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.