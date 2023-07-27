Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi tarafından damızlık tesisinde kullanılmak ve vatandaşlara örnek teşkil etmesi adına 200 dekarlık alanda arpa, yulaf, fi, buğday gibi yem bitkileri üretimi gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir belediyesi ve Sındırgı belediyesi iş birliği ile kurulan damızlık koç üretim tesisindeki hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak ve maliyetleri düşürmek adına arpa, yulaf, buğday, fi gibi yem bitkileri yetiştirildi, hasat edildi. Üretimin aynı zamanda vatandaşlara hayvancılık alanında örnek olması hedefleniyor.

Sındırgı Belediyesi Ziraat mühendisi Mehmet Demircan “Sındırgı Belediyesi, Büyükşehir belediyesi olarak damızlık koyun tesisini kurduk. Damızlık koyun tesisindeki koyunların kaba yem ihtiyacını karşılayabilmek için yaklaşık iki yüz dekarlık alanda regras tohumu, yulaf, arpa ve fiğ üretimini gerçekleştirdik. Şuanda da hasadını yapıyoruz. Kış döneminde kuzu ve koyunlarımızın ihtiyacı olan kaba yem ihtiyacını üretmiş olduk” dedi.

Vatandaşlara örnek olacak ve hayvancılığa destek olacak projeler geliştirdiklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Üretmek insana mutluluk veriyor, üretmek bir şehri kalkındırıyor, geliştiriyor. Bizler de doğal şehir Sındırgı olarak, dönemine göre bazen güne bakan, bazen mercimek, bazen ata tohumlarımızdan oluşan dikimler yaptık. Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ile birlikte kurduğumuz koyun damızlık çiftliği, kıvırcık koyunun ıslah projesi olan bir proje geliştirdik. Bu proje dahilinde kendi yemlerimizi, üretmek adına çalışmalar yaptık. Kendi traktörümüz, kendi işçimizle, kendi yemimizi üretiyoruz. Damızlık üretimindeki hayvanlarımızı da inşallah vatandaşlarımıza dağıtacağız. Ama onların yemlerini de satın almak yerine, kendi karma makinemizde, kendi ezme makinemizde ezerek yeme dönüştürüyoruz. Hem doğal bir yöntemle yem elde ediyoruz. Hem ucuza elde ediyoruz. Hem de halkımızı bilinçlendirmek adına onlara örnek oluyoruz. Doğal şehir Sındırgı’da üretmeye devam" dedi.