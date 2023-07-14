Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Sıfır Atık projesi ile kadınların ellerinde şekillenen sanat eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi, Bereket versin kadın kooperatifi, BALMEK ve ADEM kurslarına katılan kadınların yıl boyunca ürettiği “Sıfır Atık” dahilinde ve çeşitli el sanatlarının yer aldığı ürünler Sındırgı Kocahan çarşı da sergilenmeye başladı.

Ziyaretçilerin beğenisini toplayan sergiye çevre illerden de ziyaretçiler geldi. “Sıfır Atık” projesinin ön planda tutulduğu sergide atık gazete ve plastiklerin, kıyafetlerin günlük yaşamda kullanılabilecek ürünler olarak sunuluyor.

15 Temmuz ve sonrasında belirli günlerde açık kalacak serginin açılışı İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, daire amirleri, kursiyerler ve vatandaşlarla birlikte yapıldı.

Kadınlara fırsat verildiğinde harika eserlerin ortaya çıktığını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Sındırgı kadınlarının Akpınar yaşam merkezinde ve bereket versin Sındırgı kadın kooperatifinin yaptığı ürünlerin, kaymakamlığımızın bünyesindeki ADEM’in aile destek merkezinin kurslar neticesinde ürettiği ürünleri gördük. 2014 yılından başlayan ve günümüzde ilçenin bir kalkınma modeline dönüşen bir sistemi aslında hep beraber görmüş olduk. Ben Balıkesir büyükşehir belediye başkanımızla BALMEK’le birlikte burada çok ciddi bir destekleri var. Burada bize inanan kadınlarımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Güzel işler yapmışlar bir tarafta öğrencim öğretiyor bir taraftan öğretmenim emeğini emeklilik zamanını burada değerlendiriyor. Kadın kendine fırsat verildiğinde hakikaten mükemmel işler ortaya çıkarıyor. Sındırgı olarak sanatı seviyoruz, sanatı sıfır atıkla beraber çevre duyarlılığı içerisinde daha ileriye taşımak için durmak yok çalışmaya, gayret etmeye, insanlara hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Akpınar Yaşam Merkezi sorumlusu Şengül Topçu “ Yılsonu sergimize hoş geldiniz. Buradaki amacımız kadınlarımızın daha fazla üretken olması, hobi sahibi ve iş sahibi olması için kurslarımız açıldı. Kurslarımız Sındırgı belediyesi Akpınar Yaşam merkezi ortaklı BALMEK büyükşehir ile birlikte ve ADEM işbirliğiyle birlikte kurslarımız devam etmekte. Sergimizi tanıtım amacıyla kurduk. Daha fazla kitleye ulaşmak için daha fazla kadınımıza ulaşmak ve istihdam sağlamak için kuruldu. 13-15 Temmuz tarihleri arasında burada sergimiz açık herkesi bekliyoruz” dedi.

Kursiyer Fazilet Gürlek “3 yıldan beri Akpınar Yaşam merkezinde bulunmaktayım. Amacımız kendimizi tanıtmak ve bütün kadınlarımıza buradan sesimizi duyurmak. Sergimizi tanıtmak için 3 gün buradayız herkesi davet ediyoruz. Bekleriz herkesi ürünlerimizi görmeyi.” sözlerine yer verirken Ayşe Örs “ Faaliyetlerimizdeki 1 yıl boyunca çıkartmış olduğumuz ürünleri sergilemekteyiz. Hepinizi beklemekteyiz, Akpınar Yaşam merkezi ve halk eğitim merkezi iş birliği adı altında gerçekleştirmiş olduğumuz kursların ürünleridir bunlar. El sanatları ve mobilya dekorasyoncusu olarak eski mobilya dönüşümlerini değerlendiriyoruz. Meslek ediniyorlar, kendi evlerindeki eski eşyaları yeniliyorlar ayrıyeten para kazanıyorlar ev bütçelerine katkıda bulunabiliyorlar” dedi.

Sergiyi gezen Ümmühan Metin ise “ Aliağa’dan geldim, Sındırgının sergiyi gezmek için duydum sergi olduğunu. Çok güzel, çok beğendim hepsini. 1 tane kabak abajur var onu alacağım beğendim, gazeteden sehpa yapmışlar çok güzel, onu da çok beğendim onu da alacağım. Hayırlı müşteriler dilerim hepsine, çok güzeller” dedi.

Sındırgı kaymakamı Zafer Oktay ise “ Akpınar Yaşam Merkezi, BALMEK ve ADEM işbirliği ile kadınlarımızın bir yıl boyunca öğrendikleri ve ortaya çıkardıkları serginin açılışındayız. Sındırgı her alan tüm ilçelere örnek oluyor. Özellikle sıfır atık projeleri bu kurslarda daha çok işleniyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.