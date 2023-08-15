Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 40 derece sıcağın altında asfalt serimi gerçekleştiren işçilere soğuk meşrubat ve baklava sürprizi yaptı. ‘Emektar kardeşlerimizle çok iyi çalışıyoruz’ diyen Başkan Yılmaz, “Sındırgı’da şuana kadar 57 kilometre asfalt serimi gerçekleştirdik, sezon sonuna kadar da 70 kilometre daha asfalt serimi yapacağız” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Başkan Yılmaz ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Yaylabayır, Yüreğil, Dedeler, Pelitören, Gözeren, Kürendere Grup Yolu’nda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. 40 derece sıcakta asfalt serimini gerçekleştiren işçileri ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, işçilere soğuk meşrubatla baklava ikram etti. Yaz aylarının asfaltın en çok atıldığı zaman olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Bu zamanı en verimli şekilde değerlendirmek için iyi bir hazırlık yapmıştık. Sındırgı’nın son 3 yıldır alt yapısını hazırlıyorduk. Artık son rötuşları yapıyoruz. İnşallah ilçemizde sene sonu itibari ile asfalt sorunu kalmayacak. İlçemizin çok farklı noktalarında 57 kilometre asfalt serimi gerçekleştirildi. Bunun üzerinde 70 kilometre daha asfalt serimini gerçekleştirmek için arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli, konforlu bir şekilde istedikleri her yere ulaşması için Büyükşehir ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışıyorlar” dedi.

Çalışmaları yerinde incelediğini belirten Başkan Yılmaz, “Yere serilen malzemeleri, kamyonlar yaklaşık 70 kilometrelik mesafeden 2 bin sefer yaparak getiriyor. Malzeme iş makineleri ile sıkılaştırılıyor sonrada üzerine asfaltı atılıyor. Burada çok emek var. Halkımız için her şeye değer. Yoğun bir şekilde de çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. 20 ilçemizi ayırt etmeden Büyükşehir bütün yolları yapacak, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Büyükşehir’den Sındırgı’ya büyük yatırım

Yolun medeniyet olduğuna vurgu yapan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Bu medeniyeti inşa eden Büyükşehir Belediyemiz var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ile birlikte bugün Sındırgı’nın bir ucundan diğer ucuna kadar ayak basmadık yer bırakmadık. Sındırgı’nın en büyük yapılması gereken işlerinden birisi de yol ağının iyileştirilmesi. Şu anda bu yollarımızın çocuğunun asfaltı tamamlanmış oldu. Büyükşehir’in Sındırgı’ya büyük bir yatırımı var. Balıkesir için Yücel Başkanım büyük bir şans. Allah ondan razı olsun” dedi.