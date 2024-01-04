Yeni yılın getirdiği sürprizlerden biri de Kocaeli'de toplu taşıma kullanımına getirilen sınırlama oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ve indirimli toplu taşıma kullanım hakkına sahip vatandaşlar için 1 Ocak itibariyle yeni bir düzenlemeye geçti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karara göre, 65 yaş üstü ve indirimli biniş yapma hakkına sahip öğretmenler için günlük 4 kez kullanım sınırlaması getirildi. Bu sınırlamayı aşan kullanıcılar, 4. binişten sonra tam bilet ücretini ödemek zorunda kalacak.

Ayrıca, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Özel Halk Otobüsü sahiplerine sağlanan destek ödemelerini arttırmaya karar verdi. Özel Halk Otobüsü işletmecilerine aylık 12.500 TL olan destek ödemesi, yapılan çalışmalar sonucunda 400 milyon TL'den 700 milyon TL'ye çıkartıldı.

Belediye Başkanı, ihaleye çıkacak olan otobüslerle ilgili de bilgi vererek, toplamda 108 özel Halk otobüsünün P plakaya dönüştürüldüğünü açıkladı.