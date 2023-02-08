Turgutalp mahallesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra sürüklenerek park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Samet G.(21) yönetimindeki 16 NGZ 73 plakalı motosiklet, hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosiklet, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.