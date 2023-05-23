İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Şirinevler Meydanı’nda yapmak istediği inceleme gezisi, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle mitinge dönüştü.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, güne Bahçelievler Kocasinan Stat inşaatında İncelemeler yaparak başladı.

Şirinevler Muhtarı İbrahim Güzel’i makamında ziyaret eden İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında Şirinevler Meydanı’na geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meydandaki çalışmaları hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay’dan bilgi alan İmamoğlu, burada da vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaştı. İmamoğlu, meydanda çiçekçilik yapan bir esnafın verdiği çiçekleri, çevresinde bulunan kadınlara dağıttı. İmamoğlu’nun meydan inceleme gezisi, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle bir anda mini mitinge dönüştü.

"ŞİRİNEVLER, BU YAZA YENİ ÇEHRESİNE KAVUŞACAK"

Şirinevler’e meydanda inceleme yapmak için geldiklerini belirten Başkan İmamoğlu, “Şirinevler Meydanı, bizim için önemli bir meydan. İstanbul'un en eski geçiş alanlarından birisi. Burada hem üst geçidin yaya trafiğini olgunlaştırmak hem de buranın görüntüsünü daha nitelikli hale getirmek, Cengiz Topel Cami’mizin arkasına İstanbul Kitapçısı gibi yeni fonksiyonlar katarak, İstanbul'un, Şirinevler'in bu görüntüsünü çok çağdaş bir görüntüye bu yaz itibariyle kavuşturacağız. Kamulaştırmada son aşamalarına geldik. Buraya bugün muhtarlarımızla, belediyemizin yöneticileriyle, ilçe başkanlarımızla geldik. Bu müjdeyi sizlerle elbette paylaşmak isterim. Memleketimizin, bu güzel şehrimizin her köşesinde, insanlarımızın ihtiyacına dönük, en doğru işleri yapma konusunda azami gayretimiz vardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.