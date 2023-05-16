Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde şehit olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan’ın İstanbul’daki baba ocağı Türk Bayrakları ile donatıldı.

Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde şehit olan 26 yaşındaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan’ın Arnavutköy Fatih Mahallesi’nde evinin bulunduğu apartmana ve siteye Türk bayrağı asıldı. Şehitin evinin bulunduğu sokakta askerler nöbet tutarken, bir ambulansta acil durum için hazır bekletiliyor. Şehit Özcan İlhan’ın babasını geçtiğimiz yıllarda kaybettiği ve bu yıl içerisinde yeni evlendiği öğrenildi. Şehit Özcan İlhan’ın cenazesi, yarın Selimiye Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilecek.