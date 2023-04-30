Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 askerin şehit olduğunu ve 4 askerin yaralandığını duyurmuştu. Şehit askerlerin kimlikleri belli oldu.ANKARA (İGFA) - Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı, 2 asker şehit oldu 4 asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaşanan araç kazasında, Piyade Umzan Çavuş Yunus Öztürk ile Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak'ın şehit olduğu, 4 silah arkadaşlarının ise yaralanarak derhal hastaneye sevk edilip, tedavilerine başlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız 30 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.