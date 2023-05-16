İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde yürütülen terör operasyonunda 2 jandarmanın şehit olduğunu, 1 jandarma ile güvenlik korucusunun ise yaralandığını duyururken, 2 teröristinde silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA)- Acı haberi İçişleri Bakanlığı duyurdu.



Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde 15 Mayıs'ta, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla başlatılan ve devam eden operasyonda bir mağarada teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıklayan bakanlık, aynı operasyonda 2 Kahraman Jandarmanın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Jandarma ve 1 Güvenlik Korucusunun da yaralandığını belirtildi.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.