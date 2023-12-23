Şanlıurfa'da bugün meydana gelen trafik kazasında, Şanlıurfa-Gaziantep otoyol bağlantı noktasında yoğun yağış ve sisin etkisiyle meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Sabah saatlerinde İzmir'den Batman'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü ile 2 tırın karıştığı kaza sonrasında, olay yerine hemen sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Ancak, kazada ağır yaralanan ve otobüs şoförü olarak görev yapan İlhami Dokdemir (58), olay yerinde yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde belirlenen bu acı haber sonrasında, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Dokdemir'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle Şanlıurfa-Gaziantep otoyol bağlantı noktası trafiğe kapatıldı ve yetkililer tarafından gerekli güvenlik önlemleri alındı. Şu an için kaza ile ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.