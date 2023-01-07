Yoğun sis kazaya neden oldu

Ankara – Bursa karayolu Avarlar Kavşağı üzerinde meydana gelen kazada korkulan olmazken araçlardan birinde ağır maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza Bursa-Ankara karayolu Avarlar Kavşağı üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden gelip Bursa istikametine doğru seyir halinde olan 16 YC 079 plakalı beton mikseri aynı yönde seyir halinde olan 43 UA 547 plakalı aracı iddiaya göre sıkıştırması sonrası kaza meydana geldi.

Yoğun sis nedeniyle yeni kazaları önlemek adına emniyet ekipleri bölgede trafiği tek şeride düşürürken, kaza sonrası 43 UA 547 plakalı araçta ağır maddi hasar meydana geldi. Kazanın tek sevindirici tarafı ise yaralanan olmaması oldu.