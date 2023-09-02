Şişecam, 29-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen ACLE’de (All China Leather Exhibiton) yerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - Krom kimyasallarında dünya lideri olan ve dünyanın en büyük üç soda üreticisi arasında yer alan Şişecam, Çin'deki tek uluslararası deri fuarı olan ACLE Fuarı’nda Tankrom® markalı ürünleriyle yerini aldı. Bazik krom sülfatta Tankrom® markasıyla dünyanın en çok tercih edilen üreticisi konumunda yer alan Şişecam, 29-31 Ağustos tarihleri arasında Şangay Yeni Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Şangay Deri Fuarı’nda deri kimyasalları alanındaki katma değerli ürünlerini tanıttı.

Çin Deri Endüstrisi Birliği (CLIA) ve APLF Limited tarafından düzenlenen, küresel deri endüstrisinin odak noktası olan Şangay Deri Fuarı’nda (ACLE) Şişecam, sektör profesyonelleriyle bir araya geldi. Kimyasallar alanındaki tecrübesiyle sektörde çözüm ortaklığı sağlayan Şişecam, Tankrom® markalı ürünleri ve kullanım alanlarıyla ilgili ziyaretçilerine bilgi verdi.