Şişli’de özel bir hastanenin önünde tartışan şahıslardan biri diğerine yumruk attı. Alkollü olan ve elinde silah olan şahıs yumruğun etkisiyle yere düşerken tetikte olan parmağı bir anda silahı ateşledi. Olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli Fulya’da özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin önüne gelen iki şahıs bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle şahıslardan biri diğerine yumruk attı. Alkollü olduğu öğrenilen ve elindeki silahla birlikte yumruk darbesiyle yere düşen şahıs, parmağının tetikte olmasından dolayı bir anda farkında olmadan silahı ateşledi.

Silahlı kavga kamerada

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şahıslara polis ekipleri müdahale etti. O anları anbean cep telefonu ile kaydeden vatandaşın, “Elim ayağım boşalıyor, adam yerde yatıyor. Ben çekmeye devam edemiyorum” sözleri dikkat çekti.