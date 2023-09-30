Şişli’de 2 farklı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda İnönü ve Eskişehir Mahallesi’nde bulunan iki farklı adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda S.B. ve R.Ü. isimli şahıslar gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda 543 gram metamfetamin, 3,455 ml uyuşturucu madde yapımında kullanılan sıvı, 8 kilo 172 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan katkı maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet sıvı ölçer terazi, 1 adet şırınga, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 6 adet cep telefonu, bin 745 TL, 2 bin euro ve 1 dolar nakit para ele geçirildi.

Yakalanan 2 şahıs ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.