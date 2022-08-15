Alanyurt İstaş Sitesinde odunlukta çıkan yangın site sakinlerini korkuttu. Odunluk küle dönerken, itfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesiyle yangın dairelere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Alanyurt İstaş Sitesinde zemin katta bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden site sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Dairelere sıçrama ihtimali olan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda odunluk küle dönerken, itfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesiyle yangın dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.