Bursa’nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bahçesindeki çam ağaçları kişi veya kişilerce ateşe verildi.

Yangın, Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak’ta bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. Site bahçesindeki çam ağaçları kişi veya kişilerce ateşe verildi. Ağaçlar bir anda alev alev yanmaya başladı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Polis şüpheli veya şüphelileri arıyor.