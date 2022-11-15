Esentepe mahallesinde bulunan sitenin bahçesindeki kafeteryada yangın çıktı. Yangını gören site sakinleri bahçeye döküldü.

Yangın saat 00.00 sıralarında Esentepe mahallesi Esenler caddesinde bulunan sitenin bahçesindeki kafeteryanın odunluk kısmında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kafeteryada oturan vatandaşlar, dumanları fark ederek durumu İnegöl itfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangını gören site sakinleri bahçeye çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.