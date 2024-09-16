Sivas’ta iki farklı evin havalandırma boşluğuna düşen güvercinler, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi bünyesindeki İtfaiye Müdürlüğü’ne ilk ihbar Çayyurt Mahallesi’nden geldi.

Tek Mezar Caddesi üzerindeki Beyaz Saray Apartmanı’nın havalandırma boşluğunda bir kuşun mahsur kaldığını öğrenen itfaiye ekipleri, vakit kaybetmeden olay yerine ulaştı.

Kurtarma ekibi yaptığı incelemenin ardından mahsur kalan güvercinin yerini tespit etti. Mutfağın aspiratör bacasından uzanan görevli, sıkışan güvercini bulunduğu yerden alıp çıkardı. Sağlığının yerinde olduğu anlaşılan güvercin doğal yaşam alanına bırakıldı.

Günün ikinci ihbarı ise Şeyh Şamil Mahallesi’nden geldi. Şehit Fevzi Delibaş Sokak Doğan Apartmanı’nda havalandırma boşluğuna bir kuşun düştüğünü öğrenen ekipler, adrese gelerek güvercinin yerini belirledi. Evin tuvaletindeki havalandırma boşluğundan uzanan itfaiye görevlisi, file kepçe yardımıyla güvercini bulunduğu yerden çıkardı. Güvercin, sağlık kontrolünün ardından özgürlüğüne kavuşturuldu.