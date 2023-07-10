Sivas Numune Hastanesi'nde 2018 yılından bu yana başhekim yardımcısı olarak görev yapan Uzm. Dr. Mehmet Fidan 'başhekim' olarak atandı.SİVAS (İGFA) - Uzm. Dr. Mehmet Fidan, Sivas Numune Hastanesi'ne başhekim olarak atandı.

1982 yılında Sivas’ta doğan Başhekimimiz Uzm. Dr. Fidan, 2007’de Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayan Başhekimimiz Uzm. Dr. Mehmet Fidan, 2013-2016 yılları arasında Tokat Erbaa Devlet Hastanesi’nde, 2016-2018 yılları arasında ise hastanemizde İç Hastalıkları Uzmanı olarak hizmet verdi.

2018 yılından beri Sivas Numune Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Uzm. Dr. Mehmet Fidan, evli ve 2 çocuk babasıdır.