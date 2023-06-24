LGS 2023’te tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Sivaslı öğrenciler, kazandıkları başarının ardından Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i ziyaret etti.SİVAS (İGFA) - 4 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Sivas’ta sınava giren Şarkışla Anafartalar Ortaokulu'ndan Eylül İrem Öztürk, Kangal Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Ahmet Efe Çelik, AYÇ Okulu'ndan Haktan Toraman, MBA Okulu'ndan Meryem Elciyar ve Suşehri Atatürk Ortaokulu'ndan Zeynep Azra İşler 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Tüm soruları doğru cevaplayarak şehre büyük bir gurur yaşatan öğrencileri makamında misafir eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; öğrenciler ile birlikte öğretmen ve ailelerini kutladı.

Ziyarette konuşan Başkan Bilgin; “Biz şuna inanıyoruz, 10 yıl sonra 15 yıl sonra Belediye Başkanı, Vali, Kaymakam, Milletvekili, Bakan, Cumhurbaşkanı olarak sizin sisteme girdiğiniz dönemdeki Türkiye çok çok daha güçlü olacak. Çünkü şu anda çok iyi imkânlarla yetişiyorsunuz, siz de bunların farkındasınız. Ülkemiz sizlerle birlikte çok daha güçlü olacak aslında… Bize düşen de sizleri desteklemek, sizlerin yolunu açmak, sizlerin yaşayacağı, sizlerin yönetici olacağı ülkemizi güçlü kılmak… Tüm mücadelemiz bu noktada. Belediye Başkanı, veli, vatandaş ve öğretmen olarak temel amacımız, bu 5 öğrencimizin 500 tam puan alarak Sivas’a bu gururu yaşatması, bunu başardı demek önemli. Allah razı olsun diyoruz. Tüm okul idarecilerimize, emek veren tüm öğretmenlerimize ve tüm ailelerimize teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz ama en büyük tebrik sizlere… Ben inanıyorum yarınınız çok çok daha güzel olacak. Bugünden aldığınız sağlam bir eğitimle, sağlam bir yol yürüyüşüyle birlikte çok daha başarılı olacaksınız ve bu ülkeye, bu millete her alanda büyük katkılarınız olacak. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin” dedi.

LGS birincilerinden Kangal Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Ahmet Efe Çelik ise “Tüm sene boyunca istikrarlı olmak önemli. Bütün sene boyunca pes etmemek ve kitap okumak önemli... Başarımızı buna borçluyuz” diye konuştu.

AYÇ Okulları öğrencisi Haktan Toraman da düzenli çalışmak, günlük kitap okumak ve test çözmenin yeterli olduğunu söyledi.

Ziyaret anısına Başkan Bilgin, birinci olan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.