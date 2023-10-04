Sosyal belediyecilik alanında büyük hizmetlere imza atan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, eğitim camiasının yanında yer alarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize destek olmaya devam ediyor.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin eğitim camiasından gelen talepleri geri çevirmeyerek öğrenci ve okulların eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret ederek yazdıkları mektupları teslim ettiler.

Öğrencilerle birlikte yazılan mektupları açan Başkan Bilgin, bu anlamlı yazıları için kendilerine teşekkür etti. Öğrencilerden Elif Su Turgut, geçen yıl Sivas Belediyesi aracılığıyla Divriği gezisine gittiklerini ifade ederek bu yıl da Anıtkabir’i görmek istediklerini söyledi.

Başkan Bilgin Elif Su’nun bu talebini geri çevirmeyerek onları Ankara'ya göndereceğinin sözünü verdi.

Okullarına ve eğitim camiasına verdiği desteklerden dolayı Başkan Bilgin’e teşekkür eden Okul Müdürü Nihat Koç, “Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle öğrencilerimiz siz değerli Başkanımıza okulumuza sağladığınız katkılar nedeniyle mektup yazmak istediklerini söylediler. Biz de olumlu karşıladık ve içlerinden geçen kelimeleri kâğıda dökerek size ulaştırmak istediler. Siz de kabul ettiniz, çok teşekkür ediyoruz. Okulumuzun bazı ihtiyaçları vardı. Her zaman desteklerinizi esirgemediğiniz için okulumuz ve velilerimiz adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Öğrenciler için çok güzel bir anı olduğunu ifade eden Sınıf Öğretmeni Sevim Bilge Koç ise, “Mektupları yazarken öğrencilerimin yüzündeki mutluluğu görmenizi çok isterdim. Gerçekten çok heyecanlıydılar. Cumhuriyetimizin 100. yılı olması nedeniyle bizler de bir hatıra bırakmak istedik. Bu anlamda Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’in bu şehre önem ve emek verdiğini, eğitim camiasını hiç unutmadığını desteklediğini biliyoruz. Bizler de bir teşekkür mahiyetinde öğrencilerimizle birlikte mektuplar yazarak bu durumu taçlandırmak istedik. Ben hem okulumuz adına hem öğrencilerimiz adına hem de velilerimiz adına destekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. Eğitime verdiğiniz önemi çok iyi biliyoruz. Okulumuzun fiziki yapısından, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına, gezi programlarımıza, eğitimin kalitesini artırabilmek için gösterdiğiniz çabanın farkındayız. Ayrıca öğretmenler gününü unutmayıp göstermiş olduğunu ince davranış için de tüm öğretmenlerimiz adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Eğitime ve geleceğin hazinesi olan öğrencilerimize büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Bilgin de; “İlk başta öğrencilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Bugünün en anlamlı ziyareti öğrencilerimizin ziyareti oldu. Biz her zaman eğitim camiasını, eğitimcilerimizi, okullarımızı ve hepsinden önceliklisi geleceğimizin emaneti öğrencilerimizi, gençlerimizi desteklemekle kendimizi görevli addediyoruz. Bu noktada eğitim camiamıza ne destek veriyorsak helali hoş olsun. Daha da yapılacak çok işimiz olduğu bilinciyle hız kesmeden, ihtiyaç duyulan her alana dokunmaya, elimizden gelen tüm çabayı göstermeye gayret edeceğiz. Yazmış olduğunuz mektuplar için ayrı ayrı herkese teşekkür ediyorum. Bu da benim bugün ev ödevim olsun. Mektuplarınızı tek tek okuyacağımdan emin olabilirsiniz. Gençliğimize, öğrencilerimize yaptığımız yatırımın geleceğe yatırım olduğu bilinciyle sizlerin yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Sizler aracılığıyla tüm okuldaki öğrencilere ve öğretmenlerimize selamlarımı götürünüz.” şeklinde konuştu.

Konuşmalarından ardından öğrencilerle tek tek sohbet eden Bilgin, hatıra fotoğrafı çektirdi.