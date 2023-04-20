Ramazan Bayramı boyunca Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nce açık olacak nöbetçi fırınlar belirlendi.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, bayram boyunca il genelinde nöbetçi olacak fırınları duyurdu.
Buna göre;
21.04.2023 Bayramın Birinci günü
Ünvanı Adresi
1- Ekpa Mehmet Akif Ersoy Mah. 30. Sok. No:128
2- Koçaklar Yeni Mah. D. Gazi Cad. No:2/A-8
22.04.2023 Bayramın İkinci günü
Ünvanı Adresi
1- Çetinler Ekmek İstiklal Mah. Kurtuluş Cad. No:63
2- Kardeşler Ekmek Diriliş Mah. Şeyh Şamil Cad. No: 2/C
23.04.2023 Bayramın Üçüncü günü
Ünvanı Adresi
1- Meydan Ekmek Mehmet Akif Ersoy Mah. 30. Sok. No:11
2- Yıldırım Ekmek Yunus Emre Mah. Saka Sok. No:23/A