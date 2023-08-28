Sivas Belediyesi tarafından yeniden projelendirilerek Mevlana Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Salih Âşık Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.SİVAS (İGFA) - Daha önceleri öğrenci yurdu olarak hizmet veren ve Sivas Belediyesi’nce gençlik merkezi olarak projelendirilen binanın açılışına; Vali Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Rukiye Toy, İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Gençlik Derneği Sivas Şube Başkanı Muhammed Emre Altun, “Bugüne kadar Salih Âşık Öğrenci Yurdu, bugünden sonraysa gençlik merkezi olarak kullanılacak olan bu binamızda gençlik çalışmalarımız devam edecektir. Buranın dönüştürülmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Salih Âşık ağabeyimiz, Sivas'ın gençliğinde izi olan, imanlı bir gençlik yetiştirmek hedefiyle fedakârca çalışan ve bu uğurda ömrünü tamamlayan bir ağabeyimizdi, Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun. Yine Vahdettin Altun ağabeyimiz de aynı idareler uğruna çalışan, kendini Sivas'ın gençliğine adamış birisiydi. O günkü zor şartlarda bu yurdu İnşa ederek gençlerimizin daha iyi bir eğitim alma noktasında bir irade ortaya koymuşlardı. Biz de göreve gelir gelmez, gençliğimiz için ne yapabiliriz, hangi projeleri hayata geçirebiliriz diyerek bir gençlik çalıştayı düzenledik. Şehrimizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarını bu çalıştaya davet ettik. Mülkiyeti Milli Gençlik Vakfı'na ait olan bu yurdu, yaptığımız istişareler neticesinde amacına uygun olarak yine gençlerimizin hizmetine sunmak gayesi ile yeniden projelendirdik ve bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz ve gençlerimiz için hayırlı olsun. O dönem Milli Gençlik Vakfı'na gittiğimiz yıllarda derdimiz, davamız neyse bugün de aynısı… O dönemde ‘önce ahlak ve maneviyat’ diyerek imanlı, inançlı bir nesil yetişmesini istiyorduk, bugün de aynı düstur üzerine çalışıyoruz. Necmettin Erbakan hocamızın güzel bir sözü var ‘Bir milletin gücü topu tüfeği değil, imanlı gençliğidir’ diyor. Biz de Sivas Belediyesi olarak ülkemizi Türkiye yüzyılına taşıyacak, milli ve manevi değerlere haiz bir gençlik yetiştirmek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Sadece burayı değil, şehrimizdeki Selimiye Kültür Sitesi, Recep Ayan Kültür Sitesi ve Yenişehir Kültür Sitesi’ni de yeniden revize ederek gençlerimizin hizmetini sunduk. Gençliğimiz için hayırlı uğurlu olsun. Mücadelemiz, ülkemizi ve milletimizi güçlü kılmak. Gayemiz, insanımızın hayır duasını almak. İnşallah önümüzdeki süreçte farklı projelerle Şehrimize yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turan, “Merhum Salih Âşık ağabeyimiz, Milli Gençlik Vakfı çalışmalarını yürütürken bir teşkilat çalışması dönüşü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Allah için bir çalışmayı yaparken vefat edilmesini, bizim inancımız şehadet olarak tarif ediyor. Biz merhum ağabeyimizi bu noktada şehadet şerbetini içmiş bir büyüğümüz olarak kabul ediyoruz. O açıdan böyle bir şehidimizin isminin verildiği yurdun, gençlik merkezine dönüştürülmesini de önemsiyoruz. Ailesine, Milli Gençlik Vakfımıza ve Belediyemize böylesine güzel bir mekânı açtıkları için de hassaten teşekkür ediyorum” diyerek gençlik adına yapılan çalışmaların önemine değindi.

İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ise “Gençlere yapılan yatırım, gerçek manada gençlerimizle birlikte ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Milli Gençlik Vakfımız, devlet-millet kaynaşmasını gerçekleştirmek üzere yola çıkmış bir harekettir. Bu önemli eseri tekraren gençlerimizin hizmetine sunan Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın duası eşliğinde gençlik merkezinin açılışı gerçekleştirildi.