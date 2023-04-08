Milletvekili genel seçimlerine katılacak olan parti ve ittifakların oy pusulasındaki yerleri, yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yerlerinin netleşmesinin ardından milletvekillerinin oy pusulasında yerleri Yüksek Seçim Kurulu'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu.

Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle;

Anavatan Partisi 12

Halkın Kurtuluş Partisi 14

Milli Yol Partisi 15

Vatan Partisi 16

ATA İttifakı 19

Bağımsız Türkiye Partisi 20

Halk ve Özgürlükler Partisi 4

Türkiye Değişim Partisi 2

Cumhur İttifakı 8

Millet İttifakı 18

HABER MERKEZİ