Milletvekili genel seçimlerine katılacak olan parti ve ittifakların oy pusulasındaki yerleri, yapılan kura çekimiyle belli oldu.
Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yerlerinin netleşmesinin ardından milletvekillerinin oy pusulasında yerleri Yüksek Seçim Kurulu'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu.
Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle;
Anavatan Partisi 12
Halkın Kurtuluş Partisi 14
Milli Yol Partisi 15
Vatan Partisi 16
ATA İttifakı 19
Bağımsız Türkiye Partisi 20
Halk ve Özgürlükler Partisi 4
Türkiye Değişim Partisi 2
Cumhur İttifakı 8
Millet İttifakı 18
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