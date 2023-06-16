AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın kızı Mimar Zeynep Yıldırım’ın mimarlık ofisinin açılışına neredeyse tüm bürokratlar ve siyasiler katıldı.

Açılış öncesi konuşan Milletvekili Halil Eldemir, “Zeynep kardeşimize helalinden bol kazanç diliyorum. Böyle iş yerleri açılınca Bilecik’imiz büyüyecek. İlimiz büyüdükçe de ülkemiz büyüyecektir. Bu müessesenin ilimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ise “İnşallah kardeşimiz soy ismi gibi mesleğe yıldırım gibi başlar.Kendisi ve vatanımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Zeynep Yıldırım’ın mimarlık ofisinin dualarla açıldı. Açılışa, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bahattin Şeker, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, kurum müdürleri, TSO meclis üyeleri, STK temsilcileri ve birçok siyasi isim katıldı.