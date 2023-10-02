İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde gerçekleşen bir olayda, bir grup genç sokakta bulunan küçük bir çocuğa alkol içirip bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, sokak ortasında alkol tüketmenin yasak olduğu bir ortamda, gençlerin küçük yaşta bir çocuğa alkol verdiği net bir şekilde görülebiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, alkol vermeye çalıştığı tespit edilen şahsın kimliği F.İ. olarak belirlendi. Bugün Başakşehir ilçesine bağlı Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan evinde yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki sorgusunda, daha önce "Kasten Yaralama" ve "Tehdit-Hakaret" gibi suçlardan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.