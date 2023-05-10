Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) yürüttüğü SKUP Türkiye projesi kapsamındaki 1’inci Politika Diyaloğu Toplantısı, proje paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi (SKUP Türkiye)” kapsamındaki ilk “Politika Diyaloğu” toplantısı, TBB hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya, TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı’nın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı Dr. Tijen İğci ve AB Delegasyonu Ulaştırma Sektör Yöneticisi Göktuğ Kara ile proje paydaşları olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İLBANK, Ticaret Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, TÜİK ve TOKİ temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Baraçlı, karar alıcı ve uygulayıcı kurumlar ile politika diyaloğunun geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, katılımcı uygulamalarla politikaların oluşturulmasının projenin etkinliği ve başarısına oldukça katkı sağlayacağını belirtti.

POLIS Network temsilcisi Marko Stanče’in uluslararası ağlar ve kuruluşlar üzerinden politika diyaloğunun geliştirilmesi konusunda sunum yaptığı toplantıda, PANTEIA temsilcisi Chris Wensink ise proje kapsamında oluşturulacak politika belgelerinin metodolojisi ve kapsamı hakkında bilgi verdi. Paydaşlar da kentsel dirençlilik ve afet sonrası planlama, uygulama ve yatırım için öncelikli kentsel hareketlilik tedbirleri ve politika diyaloğunun geliştirilmesine yönelik mevcut sorunlar, öncelikler ve önerileri hakkında fikirlerini paylaştı.

SKUP Türkiye Projesi kapsamında, yeşil ve beyaz kitaplar gibi politika dokümanları hazırlanacak ve politika diyaloğu sürecinin hızla yürütülmesi hedefleniyor. Şehirlerde sürdürülebilir kentsel hareketliliğin desteklenmesi ve yaşam kalitesinin artırılması da projenin hedefleri arasında.