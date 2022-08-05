

İnegöl'de SMA hastası 4 yaşındaki Eda'nın tedavisi için gerekli olan 1.8 Milyon TL'nin tamamı toplandı ve kampanya başarı ile sona erdi.

İnegöl'de yaşayan Anne Hatice Baytekin(30)'in, 4 yıl önce dünyaya getirdiği kızı Eda'nın doğumundan sonra fiziksel hareketlerinde hızlı bir yavaşlama görüldü. Minik Eda, ayaklarını hareket ettiremeyen ve emekleyemeyen Eda, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Minik Eda'ya, 'gevşek bebek sendromu' olarak bilinen 'spinal musküler atrofi (SMA) tip 1' hastalığı teşhisi konuldu.

Aile yaptıkları araştırmada, Eda'nın, Macaristan'da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı sağlayan tedaviyle iyileşebileceğini öğrendi. Baytekin ailesi, 1.8 Milyon Dolarlık (yaklaşık 33 milyon lira) tedavi masrafları için, Valilik izniyle yardım kampanyası başlatmıştı.

640 gün önce başlayan yardım kampanyası başta İnegöl olmak üzere çığ gibi Türkiye’ye yayıldı.

Anne Hatice Baytekin ve Eda'nın gönüllü anneleri tarafından sosyal medya üzerinden süren kampanyaya binlerce vatandaş destek verdi ve bu akşam itibariyle Eda'nın tedavisi için gereken 1.8 Milyon Dolar toplandı.

KONVOY YAPTILAR

Bu akşam itibariyle başarıyla sonuçlanan yardım kampanyasını, Eda'nın ailesi ve sevenlerinin biraraya gelip oyunlar oynayarak kutladılar. Şehir merkezinde araçlarla konvoy yapan grup daha sonra sokakta halay çekip, başarıyı kutladılar. Kutlamalara Eda ve annesi Hatice Baytekin dw katıldı.

Açıklama yapan Eda'nın annesi Hatice Baytekin, "Kızım ölümcül bir kas hastalığı ile mücadele ediyordu. Valilik onaylı kampanya başlatmıştık. Kampanyamız bugün itibariyle başarıyla sona erdi. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ümidim kızımın sağlıklı hallerini sizlerle en kısa zamanda paylaşmak istiyorum. Mutluluğumuzu oyunlar oynayarak taçlandırmak istedim. 4 sene boyunca çok ağladık. Herkesten Allah razı olsun" dedi.