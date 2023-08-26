SOCAR Türkiye ev sahipliğinde düzenlenen “Lean Six Sigma Day”, şirketlerde iş verimliliğini artırmak için “sürekli iyileştirme” alanında çalışan profesyonelleri bir araya getirdi.İSTANBUL İGFA)- Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı SOCAR Türkiye tarafından gerçekleştirilen Lean Six Sigma Day Konferansı, 24 Ağustos Perşembe günü Swissotel Büyük Efes İzmir’de düzenlendi. Konferansta, “operasyonel mükemmellik, sürekli iyileştirme ve yalın üretim” gibi iş dünyasında verimlilik ve başarı için temel konular tartışıldı.

Tüm gün süren Lean Six Sigma Day, “sürekli iyileştirme” alanında çalışan liderler ve profesyoneller ile öğrenci ve akademisyenlerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığı, bilgi alışverişi yaptığı ve geleceğin iş stratejilerine dair ilham bulduğu bir platform oldu.

Konferansta, çeşitli sektörlerden gelen yerli ve yabancı konuşmacıların “sürekli iyileştirme” deneyimlerini katılımcılarla paylaştığı oturumlar yapıldı. 10’dan fazla şirketten 100’den fazla katılımcının bulunduğu etkinlikte, Lean Six Sigma yaklaşımlarından sürdürülebilir iş uygulamalarına kadar birçok konu ele alındığı, iş dünyasının bugün ve gelecekteki zorluklarına yönelik çözüm önerileri sunan paneller ilgi gördü.