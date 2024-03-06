Türkiye’nin en büyük entegre endüstri gruplarından SOCAR Türkiye, doğal gaz alanındaki faaliyetlerini giderek genişleterek, Bursa ve Kayseri gibi önemli sanayi şehirlerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. 2019 yılında başlayan doğal gaz iş birimi faaliyetleri kapsamında, Bursagaz ve Kayserigaz grup şirketleri aracılığıyla doğal gaz dağıtımı, toptan satışı ve ticaretini gerçekleştiriyor.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği’nin (GAZBİR) açıkladığı verilere göre, 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 84’ünün doğal gaza erişim imkânı bulunuyor ve son 10 yıllık dönemde her yıl ortalama 1 milyon civarında yeni abone sisteme dahil oluyor. SOCAR Türkiye, Bursa ve Kayseri’de 4 yılda toplamda yaklaşık 170 milyon dolar yatırım yaparken bugüne kadar yaklaşık 1,9 milyon aboneye ulaştı.

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov, doğal gazı geniş kitlelere ulaştırmanın yanı sıra güvenli ve sürekli bir şekilde arzının sağlanması da çok önemli olduğunu vurgularken, hizmet verdiği Bursa ve Kayseri illerindeki lisans sınırlarında nüfusun yaklaşık yüzde 94’ü doğal gaz hizmetine ulaşma imkânı bulunduğuna dikkat çekti.

Fuad İbrahimov, yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

’’SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimimiz 2019 yılında faaliyete başladı. Bu alanda SOCAR Enerji Ticaret, Bursagaz ve Kayserigaz şirketlerimiz ile doğal gaz dağıtımı, toptan satışı ve ticareti yapıyoruz.

Grup şirketlerimiz Bursagaz ve Kayserigaz’la yaklaşık 1,9 milyon abonemize hizmet veriyoruz. Yaklaşık 1,2 milyon abonesi bulunan Bursagaz, abone sayısı ile ülkemizin 4’üncü büyük doğal gaz dağıtım şirketi. Bursa’nın 11 ilçesinde, 2023 yılı sonunda 7 bin 561 kilometreye ulaşan şebekemizle abonelerimize sürekli ve güvenli doğal gaz arzı sağlıyoruz. Kayseri’de ise 6 bin 675 kilometre uzunluğundaki şebekemiz ile yaklaşık 700 bin aboneye ulaşıyoruz. Faaliyete başladığımız 2019 yılından 2023 yılı sonuna kadar Kayserigaz ve Bursagaz’a toplamda yaklaşık 170 milyon dolar yatırım yaptık.

GAZBİR’in (Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği) açıkladığı verilere göre; 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 84’ünün doğal gaza erişim imkânı bulunuyor ve son 10 yıllık dönemde her yıl ortalama 1 milyon civarında yeni abone sisteme dahil oluyor. Bizim hizmet sunduğumuz Bursa ve Kayseri illerindeki lisans sınırlarımızda ise nüfusun yaklaşık yüzde 94 ü doğal gaz hizmetine ulaşma imkanı buluyor.

Şirket olarak doğal gaz dağıtım faaliyeti gösterdiğimiz Bursa ve Kayseri, ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden ve bundan dolayı da oldukça rağbet gören, yatırım ve göç alan şehirler. Biz de şebeke yatırımlarımıza bu doğrultuda yoğun olarak devam ediyor ve abone sayılarımızı her geçen gün artıyoruz. Şehirlerimizin hızlı gelişimi ile birlikte belediye ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliğimizi artırarak, ek bölgesel yatırımlar planlıyor ve hayata geçiriyoruz.

Bursagaz ve Kayserigaz ile birlikte 2024 yılsonu itibarıyla 14 bin 770 kilometreyi bulacağını öngörüyoruz. Bursa’da 2024 yılı için planladığımız bölgesel yatırımlarımızı yılın başında yaptığımız güncellemelerle kilometre bazında yüzde 80 artırdık.

Bölgesel yeni ek yatırımlarımızla şehrin hava kalitesine sağlayacağımız pozitif katkıyla birlikte daha çok kullanıcı doğalgaz konforu ile buluşacak. Ayrıca bu ek yatırımlarımızla operasyonel olarak beraber çalıştığımız paydaşlarımızın ve çözüm ortaklarımızın kapasitesini ve istihdamını artıracak ve böylece tedarik ve paydaş zincirimizdeki tüm halkalara ve ekonomiye olumlu yönde fayda sağlayacağız.

Kayseri’de ise yatırım planlarımızı 2024 yılı sonuna kadar bütün ilçelere doğal gaz arzı sağlayacak şekilde yaptık. Kayseri’de de 2024 yılı yatırım planlarımızın üstüne ek yatırımlarla 77 kilometre uzunluğunda ek doğal gaz hattı ile daha fazla mahallenin güvenli enerjiye yani doğal gaza kavuşmasını hedefliyoruz.

Doğal gazı geniş kitlelere ulaştırmanın yanı sıra güvenli ve sürekli bir şekilde arzının sağlanması da çok önemli. Bunu sağlayabilmek için Bursa’da, şehirde bulunan yüksek basınçlı doğal gaz şebekemizi minimize etmek ve arz güvenliğini artırmak için yeni şehir giriş istasyonu ve yeni çelik hatlar gibi yatırımları hayata geçirdik. Bununla beraber, hali hazırda doğal gaz kullanan lisans alanımızdaki ilçelerin ek yatırım ihtiyacını göz önüne alarak ve doğal gaz arz güvenliğini artırmak için ilave yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de atılımlarımıza devam etmeyi, süreçlerimizi dijitalleştirerek iş sürekliliği ve verimliliğimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.

Müşterilerimizle etkileşimlerimizde çözüm odaklı olmayı ve verimliliği odağa alarak, uçtan uca memnuniyeti sağlama stratejimizle hizmet kalitemizi daha da geliştirmeyi, sektörümüzde değişen müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamayı hedefliyoruz. Bursagaz ve Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizde, Müşteri İletişim Merkezimizde ve web sitelerimizde sunduğumuz hizmetleri verimli ve kullanıcı dostu hale getirerek yeniden tasarlıyoruz.

Müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmak adına yeni teknolojilerin kullanılmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, müşterilerimizin sözleşme hizmetine “mesafeli sözleşme” hizmetini de ekledik. Müşterilerimiz mesafeli sözleşme ile birlikte bulundukları yerden 7 gün 24 saat Müşteri İletişim Merkezi, web sitelerimizdeki online işlemler alanından veya e-devlet üzerinden doğal gaz kullanım sözleşmelerini dijital ortamda imzalayarak ve başvuru evraklarını yükleyerek başvuruda bulunabiliyorlar. Sözleşme imzalamak için başvuruda bulunan müşterilerimizin yüzde 50’si daha ilk aydan bu yöntemi tercih etti. Bu çalışma, müşteri işlemlerini kolaylaştırmasının yanı sıra kağıt tasarrufunun da sağlanmasıyla sürdürülebilirliğe katkı sunmamız açısından önemli bir çalışma oldu.

Ayrıca yeni yatırım bölgesindeki vatandaşlara işlem kolaylığı sağlamak adına hizmeti onlara ulaştırıyoruz. Abonelik başvurularının alınması için her hafta belirlenen günlerde müşteri temsilcisi arkadaşlarımız mahalle muhtarlık ofislerinde olacak. Bunun yanı sıra dijitalleşmeye odaklanarak önemli çalışmaları hayata geçirmiş bir şirket olarak, “Ofissiz hizmet” anlayışıyla uzun zamandır müşterilerimize merkezlerimize gelmeden bir telefon ile işlemlerini yapabilme kolaylığı sağlıyoruz.’’