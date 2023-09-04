Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de ikili görüşme gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmeden sonra dünyaya verilecek mesajın özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok çok önemli olacağını söyledi.

"Şu anda Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmimiz 62 milyar dolar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100 milyar hedefine yürüyor olmamız bizi çok mutlu ediyor" dedi.

https://twitter.com/iletisim/status/1698652227886354686

Soçi'de düzenlenen basın toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı.