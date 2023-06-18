Süleymanpaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyetini sürdüren Sosyal Dayanışma Merkezi’nde (SODAM) düzenlenen seminere katılan kursiyerlere belgeleri verildi.

Tekirdağ merkezde Süleymanpaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyetini sürdüren Sosyal Dayanışma Merkezi tarafından Aile Eğitim Programı çerçevesine seminerler düzenlendi. Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlerine yönelik seminer tamamlandı. Seminere katılan kursiyerin belgeleri, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yunus Emre Çevik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlker Demirtaş tarafından verildi.