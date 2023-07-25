Bu yıl 742’incisi kutlanacak olan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri hazırlık görüşmeleri başladı.

Vali Kemal Kızılkaya koordinesinde ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Söğüt Kaymakamlığında toplantı yapıldı. Toplantı sonrası değerlendirme yapan Vali Kızılkaya, "Bin yıllık tarihimizde en önemli geleneklerimizden ve sürdürülen etkinliklerden birisi. 742 yıldır aralıksız sürdürülen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri bu yılda coşkulu bir şekilde geçmesini umut ediyoruz. ’Söğüt ruhu’ yaşatılarak kutlanması için çalışmalar yapılacak. Söğüt ruhu, Anadolu’daki bin yıllık tarihimizin özü. Sosyal medyayı kullanarak, şenlikleri kutlayacağız. Farklı alternatiflerde hazırlıklar yapılacak" dedi.