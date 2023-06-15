Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü ilçesinde 7 kilometrelik grup yolunu, 8 bin ton asfalt kullanarak yeniliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Asfaltsız Yol Kalmayacak’ sloganıyla başlatmış olduğu asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Söğütlü ilçesinin Maksudiye, Türkbeylikkışla ve Kurudil mahallelerinde başlatılan asfalt çalışmaları ile kırsal mahallelere konforlu ve güvenli ulaşım sağlanacak. Tarımsal faaliyetlerle öne çıkan güzergâhtaki mahalleler yeni grup yolu ile bölge halkı hızlı ve kesintisiz ulaşımın tadını çıkaracak. Kırsal alanların ulaşımını konforlu hale getirmek ve buradaki tarımsal faaliyetlerin hızlı bir şekilde sürdürülmesi için yoğun mesai harcayan ekiplerin son durağı Söğütlü oldu. Bu çerçevede Maksudiye, Türkbeylikkışla ve Kurudil mahallelerini çevreleyen grup yolunun 7 kilometrelik güzergahı, 8 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yenileniyor.