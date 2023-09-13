Bilecik’in Söğüt ilçesinde 12 yaşındaki futbolcu Eray Çaylan, denenmek üzere Bundesliga 2. Lig takımlardan lig lideri Hamburg Kulübü’ne davet edildi.

Çaylan ailesinin oğlu 12 yaşındaki Eray, ailesi ile birlikte yaz tatilini geçirmek için geldikleri memleketinde Hamburg Futbol Okulları seçmelerini duyunca hemen durumu babasına söyledi. Babasının kışın çalıştığı Kazakistan’ın Çimkent kentindeki F.C Tarlan takımında oynayan Eray, Hamburg Futbol Okulları’nın 1. bölge seçmelerinden, Bursa’daki 2. bölge seçmelerine gönderildi. Buradan Türkiye seçmelerinin yapıldığı Yalova’ya gönderilen Eray Çaylan, 100 kişi içinden beğenilerek, Almanya’ya davet edildi.

Burada Hamburg ile 1 hafta denemeye çıkacak Eray, çok heyecanlı olduğunu, bu deneme sürecini iyi geçirerek, Almanya’da kalmayı hedeflediğini söyledi.