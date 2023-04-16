Bilecik’in Söğüt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Söğüt’ün Küre ilçesi yakınlarında yol kenarında bulunan tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu hemen Jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve Çaltı Köyü Muhtarlığı’na ait itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

Jandarma ekiplerince yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.