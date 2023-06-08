Detoks ya da popüler diyetlerin herkese uygun olmadığının ve faydadan çok zarar sağlayabileceğinin altını çizen diyetisyenler, sıklıkla tercih edilen diyetler hakkında önemli bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA)- Yaz mevsimine adım atılan bu dönem ile başlayan fit olma telaşı, kısa sürede hızlı kilo kaybı isteği ve gerçekçi olmayan vücut ağırlığı beklentisi kişileri şok diyetlere yönlendiriyor.

Oysaki diyet programlarının bireyin sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları, sosyo ekonomik düzeyi, fiziksel aktivitesi gibi pek çok faktör göz önünde bulundurularak oluşturulması gerekiyor.

Uygulanan diyette herhangi bir besin öğesinin yokluğunun veya vücut gereksinimlerinin çok altında bulunmasının, diğer besinlerin biyoyararlılığını ya da metabolizmasını olumsuz etkileyebileceğini belirten Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Dyt. Esra Örün İncekara, sıklıkla başvurulan diyetleri anlattı.

ATKİNS DİYETİ, KALP DAMAR SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Sıklıkla tercih edilen diyetlerden olan Atkins diyetini düşük karbonhidrat, yüksek protein alımı olarak özetleyen Dyt. Esra Örün İncekara “Atkins diyeti özellikle başlangıç aşamasında ağız kokusuna, mide bulantısına ve baş ağrısına neden olabiliyor. Diyet, hızlı kilo kaybı sağlıyor ancak doymuş yağ alımı %23 civarında olurken, toplam yağ alımı enerjinin %50’sini aşabiliyor. Bu da kalp damar sağlığı için risk oluşturuyor” dedi.

GLUTENSİZ BESLENME SAĞLIĞA ZARAR VERİYOR

Son zamanlarda moda olan beslenme modellerinden bir olan glutensiz beslenme hakkında söz eden Dyt. Esra Örün İncekara “Gluten bilindiği gibi buğday, arpa ve çavdar gibi bazı tahıllarda doğal olarak bulunan bir proteindir. Çölyak hastalığı dışında glutene karşı herhangi bir hassasiyetiniz yok ise tamamen glutensiz beslenmek yanlıştır. Çünkü, doğru bir karbonhidrat kaynağı vücut için enerji sağlar ve lif posa ihtiyacını giderir. Ayrıca B grubu vitaminleri tahıllarda daha yüksektir” dedi.