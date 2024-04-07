Sakarya'da dört lokantada at ve eşşek eti yedirildiği tespit edildi. Üretim ve satış yerlerine cezai işlem uygulandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde olduğu gibi Sakarya'da da gerçekleştirdiği denetimler kapsamında, et üretimi ve satışı yapılan işletmeler ile lokantalardaki kırmızı et ürünlerinden numuneler alınarak incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda, şehirde bulunan bir sucuk üretim firmasının üretim yeri ve satış ofisinde, bir et firmasının satış ofisinde ve dört lokantadan alınan numunelerde at ve eşek eti tespit edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU



Bu durum üzerine, iki üretim ve satış firması ile dört lokantaya en üst sınırdan cezai işlem uygulanırken, haklarında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Ancak, Sakarya Köfteciler, Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Serdar Gök, olayın tüm Sakarya esnafına mal edilmemesi gerektiğini belirterek, ""Oda olarak tasvip etmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Esnafımızın tamamına yakını işini düzgün yapıyor. Ama maalesef bir elin parmakları bile birbirine benzemiyor dedi.