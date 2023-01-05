Orhaniye mahallesinde meydana gelen olayda aracıyla bina duvarına ve park halindeki otomobile çarpan sürücü, aracını bırakıp kaçtı.

Olay Orhaniye mahallesi Güneş sokakta meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 JD 448 plakalı otomobil, önce aparmanın duvarına ardından park halindeki 16 FMU 25 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sesi duyarak soka çıkan vatandaşlar, polise haber verdiler. O sırada vatandaşlar kaçmaya çalışan sürücüyü durdurdular. Araçtan inen sürücü kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemenin ardından sürücüyü yakalamak için çalışma başlattılar. Kaçan sürücünün aracı çekici yardımıyla otoparka çekildi.

