İnegöl Belediyesi, İMİDER Atlas Spor Kulübü ile “Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası” için hazırlıkları tamamladı. Kızlar ve erkekler 6 ayrı kategoride olmak üzere toplamda 12 kategoride yapılacak turnuva için kayıtlar alınmaya başladı. Son başvuru tarihi 31 Ağustos olan turnuva, 02-05 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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İnegöl Belediyesi, İMİDER Atlas Spor Kulübü ile Basketbol Şenliği için hazırlıklarını tamamladı. Geleneksel Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası, 02-05 Eylül tarihleri arasında Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde Nikah Dairesi önündeki basketbol sahasında gerçekleştirilecek.

Katılımın ücretsiz olacağı turnuvada, kategoriler kız ve erkekler ayrı ayrı olmak üzere; 2012-13 süper minikler, 2010-11 minikler, 2008-09 küçükler, 2006-07 yıldızlar, 2004-05 gençler ile 2003 ve üzeri büyükler olarak belirlendi. Başvuruların başladığı turnuvada, son kayıt tarihi 31 Ağustos Çarşamba. Bu tarihe kadar Belediye Spor Salonundan başvurular alınacak, fikstür çekimi ise 1 Eylül Perşembe günü 19.00’da Belediye Spor Salonunda çekilecek. 02 Eylül’de de müsabakalar başlayacak.

Turnuva kapsamında 05 Eylül 2022 Pazartesi günü Yetenek Sizsiniz Ümit Uçur Şov gösterisi gerçekleştirilecek.