İnegöl Belediyesi’nin 6 Eylül etkinlikleri kapsamında düzenlediği Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası sona erdi. Final gecesinde 5 ayrı kategoride dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları da protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

İnegöl Belediyesi ve İMİDER Atlas Spor Kulübü iş birliğinde 6 Eylül etkinlikleri kapsamında toplam 5 kategoride düzenlenen Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası sona erdi. 02-05 Eylül tarihleri arasında 33 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada; 2012-13 süper minikler, 2010-11 minikler, 2006-07 yıldızlar, 2004-05 gençler ve 2003 ve üzeri büyükler kıyasıya mücadele etti.

MÜSABAKALAR BÜYÜK ÇEKİŞMEYE SAHNE OLDU

Turnuvanın açılışını 02 Eylül Cuma akşamı gerçekleştirildi. Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları 2 ayrı potada 15’er dakikadan toplam 24’er müsabaka oynandı. Final ise Pazartesi akşamı yapıldı. Final gecesinde ayrıca 3 sayı smaç ve yetenek yarışmaları da yapıldı. Final gecesinde her kategoride dereceye giren sporculara ve takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

“KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Final maçlarını Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile meclis üyelerinin katılımıyla birlikte tribünden takip etti. Müsabakaların ardından tribünleri dolduran ailelere ve sporculara hitaben bir konuşma yapan Başkan Taban, “Bu yıl şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılını kutluyoruz. Bu vesileyle bir dizi etkinlikler düzenledik. Sokak basketbolu da bunlardan bir tanesiydi. İmider Atlas Spor Kulübü ile birlikte bu organizasyonu gerçekleştirdik. Paydaş kulübümüze çok teşekkür ediyorum katkıları için. Sporcularımıza da turnuvamıza katılımları için teşekkür ediyorum. Açılış gecesinde de müsabakaların bir kısmını izlemiştik. Çok keyifli bir turnuva olduğunu ifade edebilirim. Ben buradaki tüm sporcularımızın bizim gönlümüzün birincisi olduğunu belirtmek istiyorum. Katılım cesareti gösterdiler, turnuvaya renk kattılar. Bizler de çocuklarımızın gelişimi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşma sonrası kupa ve madalya töreni ile turnuva sona erdi.